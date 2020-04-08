Банк УРАЛСИБ реализует комплексную программу, направленную на поддержку клиентов сегмента малого бизнеса

Банк УРАЛСИБ реализует комплексную программу, направленную на поддержку клиентов сегмента малого бизнеса.Специально для своих клиентов-предпринимателей Банк разработал упрощенный процесс оформления кредитных каникул - с предоставлением минимального пакета документов (в том числе в системах ДБО) и оперативным принятием решения. Отсрочка может предоставляться на срок до 9 месяцев - как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.Также Банк УРАЛСИБ расширяет возможности удаленных сервисов для клиентов малого бизнеса. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей.В связи с повсеместным снижением клиентского потока из-за карантина, Банк отменил взимание минимальной фиксированной ставки за апрель 2020 г. по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов малого бизнеса.Дополнительно в Банке действуют специальные инициативы как для действующих так и для новых клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:Открытие расчетного счета без посещения офиса Банка, с использованием услуги «Выездной Сервис». Встреча безопасна, так как используются все доступные средства защиты. Также работает сервис бесплатного такси в офис Банка для открытия счета.Год бесплатного обслуживания по пакету «Начни с нуля». В рамках пакета предусмотрено в том числе бесплатное обслуживание и бесплатное открытие расчетного счета.Для всех клиентов, открывших первый расчетный счет в Банке УРАЛСИБ, с 1 апреля по 30 июня 2020 года, действует специальное предложение по начислению процентов на фактический остаток на расчетном счете.Акция "Вся Медицина” направлена на поддержку предприятий данной отрасли. Бесплатное открытие расчетного счета, льготное обслуживание по РКО, эквайрингу и лизингу на оборудование.До 30.04 действующие клиенты имеют возможность сократить расходы на РКО до 30% с маркетинговой акцией «Весенний Sale в Банке УРАЛСИБ».Клиентам, осуществляющим деятельность в сфере государственных закупок Банк предлагает воспользоваться онлайн-сервисом получения банковских гарантий для участия в тендерах/аукционах и исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Преимущества онлайн-сервисов по получению банковских гарантий: полный электронный документооборот, заявки на гарантии принимаются удаленно и клиентам не нужно приходить в банк, сервис доступен для клиентов 24/7, сумма гарантии до 50 млн руб., сроки рассмотрения заявки - от 1 до 24 часов, минимальный перечень документов, не требуется обеспечение. Заявки на получение банковской гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ можно оформить через сайт , а также через партнера Банка - ООО "ВБЦ Лаб" на сайте .Контакт-центр теперь работает и в выходные дни, оказывая предпринимателям помощь и поддержку по любым актуальным вопросам по телефону 8 800 700 77 16Справка:ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.