Тульский областной экзотариум закрыли для посетителей, однако у нас появилась возможность удостовериться в том, что его обитатели в порядке. Работники учреждения стараются сейчас уделять каждому из них больше внимания. Лемуры сейчас особенно страдают в отсутствие посетителей.

Тульский областной экзотариум закрыли для посетителей, однако у нас появилась возможность удостовериться в том, что его обитатели в порядке, передает ГТРК "Тула". Работники учреждения кормят всех питомцев согласно расписанию и стараются уделять каждому из них больше внимания. Особенно страдают из-за отсутствия посетителей сейчас лемуры. Они привыкли к постоянному общению.Также отметим, что самый главный вопрос — с поставкой кормов в зоопарк - решен. Ведь аппетит у зверей, как можно заметить, весьма хороший. Как рассказала главный бухгалтер экзотариума Ирина Алексеева, продукты питания для животных приобретаются за счет регионального бюджета."Контракты на поставку кормов на 2020 году уже заключены. Финансирование будет продолжено, поэтому ни одно животное не пострадает", — говорит Ирина Алексеева.