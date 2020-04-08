Президент России выступит с по телевидению с большой речью. Обращение Путина к народу состоится перед совещанием с руководителями регионов по ситуации с распространением коронавируса.

Президент России выступит с по телевидению с большой речью. Обращение Путина к народу состоится перед совещанием с руководителями регионов по ситуации с распространением коронавируса.Новое выступление главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его заявление передал Первый канал.Официальный представитель Кремля заявил, что Путин сделает обращение к нации перед совещанием с губернаторами. По его словам, речь президента будет содержательной.Смотреть обращение Путина к народу можно онлайн – например, на YouTube. Выступление главы государства будут транслировать все федеральные телеканалы.Материал дополняется