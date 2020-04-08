Президент России выступил по телевидению днем 8 апреля 2020 года. Владимир Путин обратился к народу перед совещанием с руководителями регионов по ситуации с распространением коронавируса.

Президент России выступил по телевидению днем 8 апреля 2020 года. Владимир Путин обратился к народу перед совещанием с руководителями регионов по ситуации с распространением коронавируса.Новое выступление главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом также сообщил ведущий Первого канала в передаче "Время покажет".Официальный представитель Кремля заявил, что Владимир Путин сделает обращение к нации перед совещанием с губернаторами днем 8 апреля. По его словам, речь президента будет содержательной.Смотреть обращение Путина к народу можно было онлайн – например, на "Ютуб". Выступление главы государства транслировали все федеральные телеканалы.Во время обращения президент высказался об экономических мерах поддержки во время пандемии коронавируса. Подробный разбор онлайн-заявления Путина на совещании от 8 апреля – .Публикация от (@dniru) 2 Апр 2020 в 7:13 PDTНапомним, что за последний месяц президент России выступал с речью несколько раз. Первое за долгое время обращение к нации Путин сделал 25 марта. Тогда ввели ограничительные меры для сдерживания коронавируса: целая неделя была объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.Следующая речь Путина транслировалась 5 апреля: глава государства сообщил, что нерабочим в стране будет весь месяц. Президент уточнил, что срок может быть скорректирован, если борьба с распространением COVID-19 быстро покажет результат.Как писали "Дни.ру", в России коронавирусом заразились свыше 8,6 тысячи человек. Статистика показывает, что более половины случаев приходится на Москву. В стране объявлен режим самоизоляции: граждан призывают не выходить на улицу без острой необходимости и придерживаться принципов социального дистанцирования.Коронавирус | | | || | | | |