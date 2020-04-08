Свыше полутора тысяч москвичей с легкой формой коронавируса без осложнений сейчас лечатся на дому. Они строго соблюдают карантин, но при этом постоянно на связи с врачами. Связь эта удаленная - через Интернет. Как при необходимости подключиться к такой безопасной системе, и как работает центр телемедицины?

Свыше полутора тысяч москвичей с легкой формой коронавируса без осложнений сейчас лечатся на дому. Они строго соблюдают карантин, но при этом постоянно на связи с врачами. Связь эта удаленная — через Интернет. Как при необходимости подключиться к такой безопасной системе, и как работает центр телемедицины?Клиника, способная работать даже в условиях карантина и самоизоляции, выглядит следующим образом: это не привычные коридоры и кабинеты, а большой колл-центр, в котором сотни врачей ведут онлайн-консультации москвичей с подтвержденным коронавирусом, но при этом находящихся на домашнем лечении.Между рабочими местами не менее полутора метров, перед врачом два монитора — для доступа к базе данных пациентов и видеосвязи с больными. Каждый за смену консультирует по двадцать человек."Естественно, доверие к телемедицине у людей разное, но в данном случае это практически единственная возможность, когда мы можем в ежедневном формате наблюдать пациента", — рассказал руководитель телемедицинского центра Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Дома, соблюдая карантин, лечатся больше полутора тысяч пациентов с легкой формой коронавируса. Среди них — Анастасия. COVID-19 у нее обнаружили в конце марта."По состоянию здоровья госпитализация на тот момент мне не потребовалась, поэтому я обязана наблюдаться в телемедицинском центре. Когда я прошла регистрацию, со мной связались врачи, то есть я ежедневно сейчас консультируюсь с ними", — рассказала Анастасия.Очередной сеанс связи — врач звонит сам:— Скажите, какая у вас температура тела?— Тридцать шесть и восемь.— Как вы себя чувствуете по сравнению со вчерашним днем?— Я чувствую себя гораздо лучше.— Есть ли боли в горле?— Немного.На основе видеоконференций ведется история болезни, к которой имеют доступ все врачи. Главная задача — правильно оценить состояние больного."Если мы видим, что у пациента тяжелое состояние, мы сразу вызываем бригаду скорой медицинской помощи либо врача на дом, чтобы он лично оценил его состояние", — рассказал врач-терапевт Олег Жуков."Если одышка тяжелая, пациенту обычно тяжело закончить фразу. Это является предвестником возможного развития пневмонии, что является самым грозным осложнением коронавируса", — отметила врач-терапевт Анна Гвоздева.Смена врача в центре телемедицины продолжается двенадцать часов. На обед — двадцать минут — и снова на дежурство. Департамент здравоохранения планирует увеличить здесь число сотрудников — только за последние дни количество пациентов выросло вдвое.