Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов, вошли в квартиру и потребовали передать им денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Южнопортовому району задержали подозреваемых в разбойном нападении.В дежурную часть территориального отдела полиции поступили заявления от местных жительниц о совершении в отношении них разбойного нападения. Со слов потерпевших, в квартиру, которую они снимают, пришли четверо молодых людей. Чтобы незаконно проникнуть в квартиру, злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов. В помещении, угрожая предметом, похожим на нож, они потребовали передать им денежные средства. Испугавшись расправы, трое девушек осуществили денежные переводы на указанный расчетный счет.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались четверо жителей Московского региона в возрасте 23 и 24 лет.Установлено, что молодые люди неоднократно приходили по адресу пребывания потерпевших с требованием передачи им денежных средств. Девушки, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передавали молодым людям денежные суммы от 2 до 5 тысяч рублей. Общая сумма ущерба, причиненная заявительницам, составила 49 тысяч рублей.По данным фактам следствием ОМВД России по Южнопортовому району г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ «Разбой» и статьей 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18