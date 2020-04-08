Если вам нужно максимально быстро перевести деньги осужденному, вы можете воспользоваться услугами специального сервиса.

В настоящее время с помощью специального сервиса можно перевести деньги в СИЗО заключенным очень просто и быстро. Это может избавить от посещения мест лишения свободы, передачи финансов в бухгалтерию. Есть возможность избежать перевода денег, который очень долго идет, требует внесения большого процента комиссии. Данные способы давно устарели, поскольку достаточно хлопотные. Они требуют много времени и денег. Если говорить о современном способе отправки платежа, то это перевод осужденному с помощью специального сайта.

Регистрация на сервисе

Материальная помощь приходит на лицевой счет. При этом отправителю можно совершить операцию, не покидая свой дом. Для этого необходимо зайти на сайт и пройти регистрацию в личном кабинете. Нужно заполнить небольшую анкету с указанием ФИО, пароля и электронного ящика.

Перед тем как нажать кнопку «Регистрация», важно проверить всю информацию на наличие ошибок и неточностей. После того как регистрация пройдет успешно, на почту придет подтверждающее уведомление, которое нужно нажать, чтобы активировать учетную запись. Для этого необходимо открыть само письмо и перейти по ссылке, находящейся в нем. С этого момента можно будет перечислить необходимую сумму для осужденного.

При повторном входе сайт может потребовать введения данных. Для этого необходимо заново ввести электронную почту и свой пароль.

Отправка денежных средств в места лишения свободы

Для онлайн-перевода денег в тюрьму нужно зайти в меню «Найти учреждение». При вводе первых букв могут появиться варианты, среди которых следует выбрать подходящий. После выбора появится форма. Остается ввести данные получателя и дату его рождения. После нажатия зеленой кнопки деньги будут отправлены осужденному.

Данные отправителя на сайте указываются по умолчанию. Важно корректно ввести всю остальную информацию, которую требует форма сайта. Стоит отметить, что сайт запрашивает номер телефона. Указывать нужно свои контакты. На телефон придет сообщение для подтверждения проведенной операции.

Как происходит доставка

Когда появились денежные переводы в ИК с помощью электронных счетов, жизнь стала проще, ведь все предыдущие способы были достаточно неудобными и доставляли много дискомфорта. Отправка осуществляется в национальной валюте. Деньги попадают на счет заключенного после обработки бухгалтерией. Данный способ получает все более широкое распространение.