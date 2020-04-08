Президент России Владимир Путин проводит совещание с губернаторами по борьбе с коронавирусом. Глава государства рассказал о дополнительных мерах поддержки в связи с распространением COVID-19.

Президент России Владимир Путин проводит совещание с губернаторами по борьбе с коронавирусом. Глава государства рассказал о дополнительных мерах поддержки в связи с распространением COVID-19.Президент объявил о новых выплатах медикам, непосредственно работающим с больными коронавирусом. "Считаю необходимым на три месяца начиная с апреля установить выплату специалистам, которые непосредственно работают больным с коронавирусом. Для врачей работающих с больными – 80 тысяч в месяц, для медсестер – 50 тысяч, младшего персонала – 25 тысяч, врачей скорой помощи – 50 тысяч", – сказал Путин.Глава государства призвал власти регионов поступать гибко. "Нельзя останавливать экономику, останавливать сообщение между регионами, массового останавливать работу предприятий. Мы должны понимать, к каким разрушительным последствиям это может привести, – обратился президент к губернаторам.Он напомнил, что даже в Москве с ее плотностью населения многие компания и предприятия работают. Необходимо, чтобы организации возвращались к нормальному графику работы.Также Путин анонсировал выплаты по безработице в размере 19,5 тысячи рублей, автоматическое продление паспортов и других удостоверяющих документов в ближайшие несколько месяцев. Помимо пособия по безработице, президент предложил дополнително выплачивать три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Также он поручил расширить меры поддержки для бизнеса.Число заболевших COVID-19 в нашей стране увеличилось за сутки на 1175 и достигло 8672 человека. Почти 600 пациентов выздоровели, 63 не совладали с инфекцией.Ранее пресс-секратарь президента Дмитрий Песков рассказал о возможности пересмотра режима самоизоляции. По его словам, картина с распространением коронавируса в России прояснится во второй половине следующей недели, тогда и можно будет принимать решения.