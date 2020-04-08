Почтальоны обеспечены средствами индивидуальной защиты

Все выплаты будут произведены до 12 апреля включительно. Почтальоны принесут пенсии на дом.Чтобы помочь Почте России выполнить эту важную социальную функцию, нужно, чтобы все получатели выплат и социальных пособий в этот период времени находились дома.Кроме этого, с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ) почтальоны на дому могут принять коммунальные платежи, оформить подписку, произвести оплату услуг связи. В подтверждение оплаты клиенту выдаётся кассовый чек.Отметим, что почтальоны обеспечены средствами индивидуальной защиты.Информационная справкаАО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений. Почта России является проводником почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет качественный сервис для компаний электронной торговли.