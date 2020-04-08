На сайте можно воспользоваться всеми доступными сервисами и услугами...

В условиях ограниченного доступа в различные госучреждения УВД по Зеленоградскому АО рекомендует жителям округа воспользоваться электронным порталом государственных услуг.На сайте www.gosuslugi.ru можно воспользоваться всеми доступными сервисами и услугами, которые не требуют личного посещения, в том числе и теми которые предоставляет МВД.Полиция Зеленограда просит жителей округа при возникновении необходимости заказывать и оплачивать услуги на электронном портале. Также напоминаем о том, что скидка на государственные пошлины за услуги, оформляемые через сайт gosuslugi.ru, составляет 30%. Оформив услугу на сайте, позже гражданин сможет выбрать для себя любое удобное время для получения услуги непосредственно в МФЦ после снятия ограничений в регионе.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве