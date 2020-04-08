В результате взрыва газа в жилом доме под Нижним Новгородом госпитализированы два человека.

В результате взрыва газа в жилом доме под Нижним Новгородом госпитализированы два человека. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.Как уточняется, в доме проживали 12 человек, шесть из них самостоятельно покинули его после инцидента.Четырех пострадавших доставили в Вачскую центральную районную больницу, двое из них позднее были отпущены домой.Ночью 7 апреля в селе Филинское Нижегородской области на первом этаже двухэтажного кирпичного жилого дома произошел взрыв газового баллона. Обрушились перекрытия между подъездами с первого по второй этаж. Из дома были спасены пять человек, в том числе ребенок. По предварительной информации, под завалами находится один человек. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы, передает ТАСС.