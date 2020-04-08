Предприняты дополнительные меры, исключающие личное общение в ходе предоставления государственных услуг...

ГУ МВД России по г. Москве предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Эти меры предполагают исключение личного общения в ходе предоставления государственных услуг, в том числе по линии информационно-справочной работы, а именно: предоставления справок о наличии (отсутствии) судимости, проставления апостиля на официальные документы, подлежащие вывозу за пределы территории Российской Федерации, выдаче справок о реабилитации жертв политических репрессий и выдаче архивных справок.В целях принятия мер по соблюдению гражданами обязанности нахождения по месту жительства личный прием граждан по адресам: г. Москва, ул. Велозаводская, д.6а и г. Москва, ул. Автомоторная, д.3, корп.1, стр.3 с 8 апреля 2020 года временно приостановлен до отмены режима повышенной готовности.Рекомендуем подавать заявления на предоставление государственной услуги и получения справки о наличии (отсутствии) судимости в электронном виде через портал «gosuslugi.ru».