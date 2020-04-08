В конкурсе принимают участие сотрудники органов внутренних дел, представители СМИ и общественных объединений.
УМВД России по Владимирской области объявляет о начале приема творческих работ на конкурс МВД России «Щит и перо» - 2020.
Конкурс проводится в девятнадцатый раз в целях совершенствования форм взаимодействия со средствами массовой информации, определения лучших материалов о деятельности органов внутренних дел, а также укрепления взаимодействия МВД России с правоохранительными органами государств – участников СНГ.
К участию приглашаются журналисты, сотрудники органов внутренних дел, представители общественных объединений.
Творческие работы должны соответствовать номинациям и объективно отражать деятельность органов внутренних дел. Жюри конкурса будет оценивать полноту раскрытия темы, оригинальность идеи, качество съемки, монтажа и озвучивания (для телевизионных материалов), а также литературный стиль (для публикаций печатных изданий).
В связи с проведением в 2020 году Года памяти и славы, в рамках конкурсной номинации «Меняемся вместе» дополнительно учрежден приз за лучший материал, посвященный деятельности органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны.
Номинации конкурса МВД России «Щит и перо»
1. «Полиция доверия»
публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, включая журналистское расследование:
рассказывающие о повседневной деятельности полиции и способствующие пресечению, раскрытию правонарушений и преступлений;
осветившие наиболее полно и точно раскрытие конкретного резонансного преступления;
направленные на противодействие преступности и повышение правосознания граждан Российской Федерации, носящие профилактический характер.
2. «Честь. Долг. Мужество»
публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, о сотрудниках органов внутренних дел Российской Федерации:
направленные на раскрытие высокого гражданского предназначения полиции – о чести, долге, мужестве;
рассказывающие о подвигах и героических поступках сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации;
раскрывающие лучшие человеческие качества сотрудников подразделений системы МВД России.
3. «Гражданская позиция»
публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, включая журналистское расследование:
объективно отражающие проблемы в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации;
предлагающие конструктивные решения для совершенствования деятельности подразделений системы МВД России;
позволяющие выявить объективные недостатки в работе органов внутренних дел Российской Федерации.
4. «Меняемся вместе»
публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, а также акции, способствующие развитию правосознания граждан и:
направленные на стимулирование гражданских инициатив в сфере предупреждения преступлений и правонарушений, а также обеспечение правопорядка и общественной безопасности;
освещающие процессы и механизмы взаимодействия полиции с институтами гражданского общества, работу общественных советов;
посвященные сотрудникам, военнослужащим и ветеранам органов внутренних дел Российской Федерации;
ориентированные на профилактику преступности и правонарушений и повышение престижа службы в органах внутренних дел Российской Федерации, организованные представителями институтов гражданского общества.
5. «PR-проект года»
реализованные проекты в сфере профилактики преступлений и правонарушений, формирования позитивного имиджа сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации:
PR-акции и рекламные акции, направленные на повышение уровня доверия граждан к органам внутренних дел Российской Федерации, повышение престижа службы;
информационно-пропагандистские мероприятия с широким охватом аудитории, направленные на устранение или локализацию определенной социальной проблемы в сфере поддержания законности и правопорядка;
общественно значимые публичные мероприятия, организованные по инициативе и проведенные при участии подразделений центрального аппарата МВД России, а также территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровне;
рекламные проекты профилактической направленности, в том числе наглядная агитация и наружная реклама правоохранительной тематики, направленные на широкое информирование населения;
долгосрочные проекты правоохранительной тематики, получившие наибольшую общественную поддержку, размещенные на открытых ресурсах и в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ;
иные проекты, способствующие развитию правосознания и повышению правовой грамотности граждан, обеспечивающих защиту их прав и свобод на пространстве СНГ.
6. «Содружество»
публикации, видео-, аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, акции и межгосударственные проекты о совместной деятельности и взаимодействии полиции Российской Федерации и государств-участников СНГ:
освещающие процесс взаимодействия правоохранительных органов государств-участников СНГ в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;
реализованные в сфере профилактики преступлений и правонарушений, направленные на повышение авторитета органов внутренних дел Российской Федерации и правоохранительных органов государств-участников СНГ;
способствующие развитию правосознания и повышению правовой грамотности граждан, обеспечивающих защиту прав и свобод граждан на пространстве СНГ.
7. «Лучший интернет-проект о полиции»
реализованные проекты в сети Интернет, раскрывающие различные направления деятельности органов внутренних дел Российской Федерации:
способствующие формированию положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации;
раскрывающие суть и задачи службы;
повышающие уровень доверия интернет-сообщества к органам внутренних дел Российской Федерации.
Документы, предоставляемые участником конкурса
1. Работы, опубликованные в СМИ или размещенные в сети Интернет в период с 1 июня 2019 года по 20 мая 2020 года.
2. Заполненную анкету участника Конкурса с подписью автора материала.
3. Краткую аннотацию к материалу (не более 1 стр. формата А4).
4. Печатные публикации или фотоматериалы, на CD или DVD-носителях в одном из форматов «*.JPEG» или «*.PNG».
5. Видео-, аудиоматериалы на CD или DVD-носителях с кодированием сигнала в формате MPEG-2, с приложением эфирной справки.
6. Краткую справку об издании и авторе материала (не более 2 стр. формата А4).
7. Презентационный видеоролик об авторе материала продолжительностью не более 1 минуты, подготовленный в любом доступном для просмотра качестве.
8. Материалы, опубликованные в СМИ на языках народов Российской Федерации, государств-участников СНГ, представляются на Конкурс с их переводом на русский язык.
9. В номинацию «PR-проект года»: информационно-справочные материалы, в которых отражаются: цели и задачи проекта, методы и инструменты его реализации, планы и сроки реализации проекта, вызванный его реализацией социальный эффект и иные достигнутые результаты. А также стикеры, флаеры, листовки, буклеты, календари, брошюры и иная подготовленная полиграфическая (печатная) продукция.
Примечание: работы, представленные с нарушением сроков и установленных требований, не рассматриваются.