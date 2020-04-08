В конкурсе принимают участие сотрудники органов внутренних дел, представители СМИ и общественных объединений.

УМВД России по Владимирской области объявляет о начале приема творческих работ на конкурс МВД России «Щит и перо» - 2020.Конкурс проводится в девятнадцатый раз в целях совершенствования форм взаимодействия со средствами массовой информации, определения лучших материалов о деятельности органов внутренних дел, а также укрепления взаимодействия МВД России с правоохранительными органами государств – участников СНГ.К участию приглашаются журналисты, сотрудники органов внутренних дел, представители общественных объединений.Творческие работы должны соответствовать номинациям и объективно отражать деятельность органов внутренних дел. Жюри конкурса будет оценивать полноту раскрытия темы, оригинальность идеи, качество съемки, монтажа и озвучивания (для телевизионных материалов), а также литературный стиль (для публикаций печатных изданий).В связи с проведением в 2020 году Года памяти и славы, в рамках конкурсной номинации «Меняемся вместе» дополнительно учрежден приз за лучший материал, посвященный деятельности органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны.Номинации конкурса МВД России «Щит и перо»1. «Полиция доверия»публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, включая журналистское расследование:рассказывающие о повседневной деятельности полиции и способствующие пресечению, раскрытию правонарушений и преступлений;осветившие наиболее полно и точно раскрытие конкретного резонансного преступления;направленные на противодействие преступности и повышение правосознания граждан Российской Федерации, носящие профилактический характер.2. «Честь. Долг. Мужество»публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, о сотрудниках органов внутренних дел Российской Федерации:направленные на раскрытие высокого гражданского предназначения полиции – о чести, долге, мужестве;рассказывающие о подвигах и героических поступках сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации;раскрывающие лучшие человеческие качества сотрудников подразделений системы МВД России.3. «Гражданская позиция»публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, включая журналистское расследование:объективно отражающие проблемы в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации;предлагающие конструктивные решения для совершенствования деятельности подразделений системы МВД России;позволяющие выявить объективные недостатки в работе органов внутренних дел Российской Федерации.4. «Меняемся вместе»публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, а также акции, способствующие развитию правосознания граждан и:направленные на стимулирование гражданских инициатив в сфере предупреждения преступлений и правонарушений, а также обеспечение правопорядка и общественной безопасности;освещающие процессы и механизмы взаимодействия полиции с институтами гражданского общества, работу общественных советов;посвященные сотрудникам, военнослужащим и ветеранам органов внутренних дел Российской Федерации;ориентированные на профилактику преступности и правонарушений и повышение престижа службы в органах внутренних дел Российской Федерации, организованные представителями институтов гражданского общества.5. «PR-проект года»реализованные проекты в сфере профилактики преступлений и правонарушений, формирования позитивного имиджа сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации:PR-акции и рекламные акции, направленные на повышение уровня доверия граждан к органам внутренних дел Российской Федерации, повышение престижа службы;информационно-пропагандистские мероприятия с широким охватом аудитории, направленные на устранение или локализацию определенной социальной проблемы в сфере поддержания законности и правопорядка;общественно значимые публичные мероприятия, организованные по инициативе и проведенные при участии подразделений центрального аппарата МВД России, а также территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровне;рекламные проекты профилактической направленности, в том числе наглядная агитация и наружная реклама правоохранительной тематики, направленные на широкое информирование населения;долгосрочные проекты правоохранительной тематики, получившие наибольшую общественную поддержку, размещенные на открытых ресурсах и в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ;иные проекты, способствующие развитию правосознания и повышению правовой грамотности граждан, обеспечивающих защиту их прав и свобод на пространстве СНГ.6. «Содружество»публикации, видео-, аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, акции и межгосударственные проекты о совместной деятельности и взаимодействии полиции Российской Федерации и государств-участников СНГ:освещающие процесс взаимодействия правоохранительных органов государств-участников СНГ в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;реализованные в сфере профилактики преступлений и правонарушений, направленные на повышение авторитета органов внутренних дел Российской Федерации и правоохранительных органов государств-участников СНГ;способствующие развитию правосознания и повышению правовой грамотности граждан, обеспечивающих защиту прав и свобод граждан на пространстве СНГ.7. «Лучший интернет-проект о полиции»реализованные проекты в сети Интернет, раскрывающие различные направления деятельности органов внутренних дел Российской Федерации:способствующие формированию положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации;раскрывающие суть и задачи службы;повышающие уровень доверия интернет-сообщества к органам внутренних дел Российской Федерации.Документы, предоставляемые участником конкурса1. Работы, опубликованные в СМИ или размещенные в сети Интернет в период с 1 июня 2019 года по 20 мая 2020 года.2. Заполненную анкету участника Конкурса с подписью автора материала.3. Краткую аннотацию к материалу (не более 1 стр. формата А4).4. Печатные публикации или фотоматериалы, на CD или DVD-носителях в одном из форматов «*.JPEG» или «*.PNG».5. Видео-, аудиоматериалы на CD или DVD-носителях с кодированием сигнала в формате MPEG-2, с приложением эфирной справки.6. Краткую справку об издании и авторе материала (не более 2 стр. формата А4).7. Презентационный видеоролик об авторе материала продолжительностью не более 1 минуты, подготовленный в любом доступном для просмотра качестве.8. Материалы, опубликованные в СМИ на языках народов Российской Федерации, государств-участников СНГ, представляются на Конкурс с их переводом на русский язык.9. В номинацию «PR-проект года»: информационно-справочные материалы, в которых отражаются: цели и задачи проекта, методы и инструменты его реализации, планы и сроки реализации проекта, вызванный его реализацией социальный эффект и иные достигнутые результаты. А также стикеры, флаеры, листовки, буклеты, календари, брошюры и иная подготовленная полиграфическая (печатная) продукция.Примечание: работы, представленные с нарушением сроков и установленных требований, не рассматриваются.