Геном коронавируса SARS COV-2, вызывающего заболевание, получившее от ВОЗ официальное название коронавирусная инфекция COVID-19, полностью расшифрован. Этого достигли аргентинские ученые.

Геном коронавируса SARS COV-2, вызывающего заболевание, получившее от ВОЗ официальное название "коронавирусная инфекция COVID-19", полностью расшифрован. Этого достигли аргентинские ученые.РИА Новости сообщают, что расшифровка генома поможет улучшить качество диагностики заболевания и более эффективно отслеживать его распространение. Ученые направили сведения о геноме в базу данных GISAID в Германии. Там хранятся образцы из многих стран мира.В настоящее время в мире зафиксировано 1423642 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. 81857 человек погибли, 301623 вылечились.