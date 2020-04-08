Родителям школьников выплатят компенсации за горячее питание на период дистанционного обучения. Об этом сообщает ГТРК Тула со ссылкой на министра образования Тульской области Алевтину Шевелеву.

Родителям школьников выплатят компенсации за горячее питание на период дистанционного обучения. Об этом сообщает ГТРК "Тула" со ссылкой на министра образования Тульской области Алевтину Шевелеву.Отметим, что речь шла о льготных категориях семей, чьи дети с 1 по 5 класс получали бесплатное питание в образовательных учреждениях. Сумма компенсации на одного ребенка будет составлять 29 рублей в день. Приемы заявок на выплаты планируют начать в середине апреля. Исключением станут дети, посещающие дежурные группы, так как горячее питание им предоставляется. Таких в области насчитывается около тысячи человек.Отметим, что пока система дистанционного обучения пока не справляется с резким увеличением нагрузки даже при условии использования разных платформ. Преподавателям рекомендовали выводить минимальное количество занятий онлайн и скачивать необходимый материал заранее.