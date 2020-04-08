Как самолеты, не летая, могут помогать лечить от коронавируса. Такое предложение родилось у школьников 8 класса из Санкт-Петербурга. Как именно все должно функционировать с технической точки зрения?

Преимущества предлагаемого способа — простота использования, скорость развертывания, минимальное количество медицинского персонала и гарантированная изоляция пациентов. Кроме того, "летающую больницу" можно быстро доставить в очаг заражения. Все это — в новой русскоязычной статье о методиках лечения пациентов с коронавирусом.Она опубликована в открытом доступе в виде текстового документа на виртуальном диске. Подобное обычно настораживает. Только в данном случае текст построен исключительно на научных фактах. Базовый тезис — уже подтвержденная медиками эффективность гипербарических процедур, в процессе которых организм насыщается кислородом под повышенным давлением, а иммунитет стремительно укрепляется.И тут же — ключевой момент, без преувеличения, новаторская идея. По мнению авторов, ничто не мешает оборудовать полноценные барокамеры в салонах обыкновенных пассажирских самолетов, многие из которых сейчас по понятным причинам простаивают. Мол, и места в них предостаточно, и необходимая инфраструктура уже имеется. Как именно все должно функционировать с технической точки зрения? И кто до такого додумался?Как самолеты, не летая, могут помогать лечить от коронавируса COVID-19. Такое предложение родилось у школьников 8 класса из Санкт-Петербурга. Они ходят в инженерный кружок, занимаются авиамоделированием и не только. Идея до гениального проста – при тяжелом заболевании коронавирусом возникает пневмония. И после ослабления легких возможна гипоксия. Все, что нужно, чтобы лечить дыхательную недостаточность, есть на как раз на борту."При лечении испанки применялась гиперболическая оксигенация. И в связи с этим мы предположили, что этот же метод можно использовать для лечения коронавируса. Мой личный вклад в проект – то, что я придумал идею использовать для этого самолеты. Самолет сам по себе – это и есть барокамера, на 12 километрах ни один человек не способен дышать. Поэтому в самолете поддерживается определенная мера давления относительно всего остального", — объясняет ученик 8 класса, инженер Михаил Чечулин.В самолётах уже есть сиденья, туалет, кухня, контроль влажности, температуры, давления, система связи, безопасные зоны, подача кислорода, система фильтрации воздуха Разработчики уверяют, что такая альтернатива может быть даже безопаснее, чем другие методы."Есть три варианта лечения гипоксии. Это дополнительный кислород, аппараты ИВЛ либо аппараты ЭТМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). У всех этих вариантов есть свои недостатки. А это альтернатива. Она дешевая, ее быстро создать, ее можно использовать прямо сейчас без каких-либо изменений в самолетах", — рассказывает инженер-конструктор Артём Родичкин.Эту идею уже начали обсуждать в медицинских кругах. Эффективность барокамер при разного рода заболеваниях доказана годами. Представители врачебного сообщества положительно отнеслись к данной идее."В некоторых гипоксических состояниях у больных с острым кислородным дефицитом и при некоторых хронических состояниях этот метод показывал свою эффективность. У больных, имеющих коронавирусное осложнение, эффективность этого метода, безусловно, еще не доказана. Прошло слишком мало времени. Я предлагаю сначала провести какую-то экспериментальную работу", — отмечает доктор медицинских наук, профессор, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов.Даже если наука подтвердит эффективность метода, свое согласие должны дать авиапроизводители. Иначе говоря — тоже провести сертификацию. Авиаторы замечают, что под эти цели можно использовать уже списанные судна, и вспоминают опыт 50-х годов, когда авиация уже была на службе медицины."В некоторых авиационных городках, подразделениях, удаленных частях, когда дети болели астмой, врачи рекомендовали, что их надо как-нибудь куда-нибудь поднять, чтобы они немножко подышали. Набирали детишек и просто их катали. И ребятишки уходили от астматических явлений. Вместо того, чтобы резать фюзеляжи, я считаю — это замечательная идея", — рассказывает заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.Юные инженеры даже придумали, как провести вакцинацию населения без готовой вакцины. Звучит также убедительно."Для того, что вакцинировать прямо сейчас, необходимо забрать у человека кровь, подержать ее в живом состоянии 2 недели, добавить туда патоген. В данном случае – коронавируса. За это время образуется иммунный ответ в крови. (После этого вводим кровь обратно человеку, таким образом можно вакцинировать людей прямо сейчас", — объясняет инженер-конструктор Артём Родичкин.Кстати, идейные вдохновители уже ведут переговоры с авиаперевозчиками. Кто знает, может, именно ученики восьмых классов сделают крайне значимый удар по коронавирусу.