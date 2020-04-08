Под угрозой физической расправы потерпевшего посадили в автомобиль, отвезли в один из лесопарков Московской области, где потребовали перевести на их счет 500 тысяч рублей...

Оперативники ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве при поддержке Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемых в вымогательстве.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от жителя дома на Волгоградском проспекте. Он рассказал, что из окна своего дома увидел драку между несколькими мужчинами. Впоследствии одного из участников конфликта посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.Через некоторое время в отдел полиции обратился 38-летний мужчина. Он сообщил, что возле его дома к нему подъехала машина, из которой вышли неизвестные. Под угрозой физической расправы они посадили его в автомобиль, отвезли в один из лесопарков Московской области, где, угрожая предметом, похожим на нож, потребовали перевести на их счет 500 тысяч рублей. Потерпевший пообещал перевести денежные средства по возвращении домой, после чего злоумышленники отпустили его, при этом похитив 2 тысячи рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых на территории столицы. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 30 и 32 лет. Установлено, что потерпевший получил крупную сумму денег от продажи своей квартиры, о чем могли знать злоумышленники.Следственным управлением ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18