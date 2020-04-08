В США заболевших коронавирусом COVID-19 уже 380 тысяч. В штате Нью-Йорк число инфицированных превысило 138 тысяч. Это больше, чем во всей Италии. Власти штата считают, что неделя до середины апреля будет самой тяжелой. Тем временем, президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, заявив в Twitter, что ВОЗ излишне сосредоточена на ситуации в Китае.

В США заболевших коронавирусом COVID-19 уже 380 тысяч. В штате Нью-Йорк число инфицированных превысило 138 тысяч. Это больше, чем во всей Италии. Власти штата считают, что неделя до середины апреля будет самой тяжелой. Тем временем, президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, заявив в Twitter, что ВОЗ излишне сосредоточена на ситуации в Китае, хотя финансируется, по его словам, в основном за счет Америки. Американского лидера во время пандемии волнует также президентская гонка и освоение ресурсов Луны.Эпидемия затмила все. Американцы даже как будто подзабыли, что в стране президентская гонка. Висконсин напомнил. В отличие от других штатов, там не стали отменять внутрипартийное голосование. Логика простая — если выходите в магазин, значит, и на участок зайти сможете.Очереди на голосование в Милуоки выстраиваются уже несколько часов. Очередь позади меня растянулась приблизительно на два часа. Люди пытаются соблюдать дистанцию в полтора метра, они стоят в масках. Тем не менее, они все равно находятся близко друг другу стоя в одной очереди.В Милуоки из 180 участков открылись 5. Сотрудникам страшно выходить на работу. Солдат национальной гвардии спешно учили премудростям избирательного дела. Очереди, в которых соблюдают дистанции, растянулись на несколько кварталов. Голосующие ждут по полтора часа, чтобы опустить бюллетень.Как оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию, когда умер раввин?! Из-за коронавируса, кстати. Траурной процессии полиция пыталась объяснить, что Нью-Йорк в очаге эпидемии, сейчас любые сборища запрещены.В США опубликовали данные, согласно которым больше всего смертей от коронавирус среди афроамериканцев. Например, в Чикаго они составляют 30 процентов населения. Но 70 процентов смертей из-за COVID-19 там приходится именно на чернокожее население. Идентичные цифры в Луизиане, Лос-Анджелесе и в Вашингтоне. Вероятно, дело не в особенностях организма, и медпомощи — все у всех одинаковое. Просто людям из бедных кварталов дома никак не остаться. Это они в основном работают почтальонами и продавцами, грузчиками и медсестрами.С медперсоналом в Соединенных Штатах сейчас так трудно, что, впервые со времен Второй мировой, студенты получают дипломы досрочно. Клятву Гиппократа дают по телефону.Новоиспеченных врачей бросят сразу на передовую — в Нью-Йорк. Там в больницу уже переоборудуют уже и Собор Иоанна Богослова. Это крупнейший готический собор в мире. Он будет принимать пациентов с пневмонией. Полевые госпитали и плавучие уже лечат тех, кто поступает с коронавирусом."Нам срочно нужно найти больше спецодежды для медработников. На этот счет были отданы указания, и мы надеемся, что они будут выполнены в срок", — рассчитывает мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.Зараза поражает армию — уже больше тысячи военных больны. COVID-19 бушует на авианосце "Теодор Рузвельт". У 150 членов экипажа положительный тест на коронавирус. Капитан предупреждал о вспышке командование. В рапорте говорил, что моряки не должны умирать в мирное время. Документ попал к журналистам, его опубликовали, а офицера сняли — команда своего капитана провожала как героя.У отстраненного Бретта Крозье тоже выявили коронавирус. Без скидок на диагноз бывшего капитана командование ВМС называет "либо наивным, либо глупым". Правда, потом пришлось извиняться за свои слова. Экипаж встал на защиту командира. Но в Америке есть человек, который и авианосец проведет через шторм разногласий. Это Дональд Трамп."Этот корабль невероятен – атомный авианосец . Мы не допустим, чтобы такие письма попадали в фейковые СМИ. У капитана – блестящая карьера. Я разберусь с происходящим. Потому что я не хочу разрушать чью-то жизнь из-за одного неудачного дня", — пообещал 45-й президент США.Но и на карантине Штаты своего не упустят. Пока одни думают об эпидемии, Трамп берет выше. Ресурсы Луны американцы сами себе разрешили использовать. Указ подписан 6 апреля 2020 года. США просто чихать хотели на соглашение ООН, по которому Луна считается достоянием всего человечества. В Роскосмосе заявили, что осуждают планы американцев по захвату других планет.