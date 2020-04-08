Власти США разрабатывают план возобновления экономики к нормальной жизни. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Власти США разрабатывают план возобновления экономики к нормальной жизни. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.Предполагается, что ограничения начнут снимать в первую очередь в малых городах, которые коронавирус затронул не так сильно.Мегаполисы, такие как Нью-Йорк, Детройт, Новый Орлеан, которые президент США Дональд Трамп назвал горячими точками, пока останутся на карантине.Впрочем, Белый дом рассчитывает, что пик эпидемии уже пройден, и в дальнейшем ситуация будет улучшаться. Экономические советники Трампа, во всяком случае, уже говорят о возвращении американцев на работу. Майкл Пенс, в частности, заявил, что в руководстве страны думают над тем, какие рекомендации давать бизнесу и целым штатам.Желание властей как можно быстрее снять ограничения вполне понятно, оно скорее вынуждено. Простой для бизнеса приравнивается к катастрофе.Уже сейчас без работы остались сотни тысяч людей. И чем дольше будет длиться так называемый локдаун, тем сильнее будет рецессия, выбраться из которой будет крайне сложно.Ранее издание Financial Times сообщало, что в Европе также рассматривают варианты скорейшего снятия ограничений.Кстати, Италия, возможно, уже преодолела пик эпидемии. Число новых зараженных стало минимальным с 13 марта.