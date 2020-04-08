Российские банки начали выдавать беспроцентные кредиты для малого и среднего бизнеса. Получить их смогут те, кто больше всего пострадал от последствий пандемии коронавируса COVID-19. Льготы предусмотрены и для граждан.

Российские банки начали выдавать беспроцентные кредиты для малого и среднего бизнеса. Получить их смогут те, кто больше всего пострадал от последствий пандемии коронавируса COVID-19. Льготы предусмотрены и для граждан.Беспроцентных кредитов для граждан не предусмотрено. Но если кредит у вас уже есть, то вы имеете право взять каникулы.Отсрочку по выплатам можно получить на потребительский кредит, если его сумма не больше 250 тысяч рублей, на займы по кредитным картам и займам наличными до 100 тысяч, на автокредит — до 600 тысяч и на ипотеку до полутора миллионов рублей. Кредитные каникулы предусмотрены на полгода, если ваш доход за последний месяц снизился на 30 процентов или больше.Подтверждающие документы разрешается доносить в течение 90 дней, но решение о каникулах банк обязан принять оперативно — в течение 5 дней. Воспользоваться такой отсрочкой можно только один раз."Собрали тысячу заявок на подобного рода услуги, — отмечает Анатолий Печатников ВТБ. — Примерно одинаковая пропорция — половина по ипотечным кредитам, половина по остальным. Достаточно большой срок отведен на подачу такого рода заявок — до конца сентября текущего года. Достаточно просто сделать телефонный звонок в свою кредитную организацию с уведомлением о том, что он принял решение воспользоваться этой услугой платежных каникул".Теперь про помощь бизнесу. Кто относится к наиболее пострадавшим?Правительство утвердило перечень таких отраслей. Это транспорт, культура, досуг и развлечения, физкультура и спорт, туризм, гостиницы, общепит, организация конференций и выставок, бытовые услуги населению — парикмахерские, химчистки, ремонтные мастерские. Малые и средние предприятия из этих сфер могут взять беспроцентный кредит на выплату зарплат.Мы находимся в горячем цеху комбината питания, где готовятся завтраки, обеды, ужины для больниц.В мирное время это предприятие обеспечивало едой больницы и колледжи. Сейчас из-за карантина объем производства снизился вдвое. Чтобы сохранить штат — больше 100 человека — Галина составила список сотрудников и обратилась в банк."31 марта отправили заявку, в течение часа мы получили уже одобрение. И к 6 часам вечера у нас на счете уже были деньги на выдачу зарплат. Нам одобрили кредит на полгода в размере 13 миллионов рублей", — рассказала генеральный директор ООО "Вкусный выбор" Галина Иванова.Раньше ресторан бурлил. Я надеюсь, что придет время, и все восстановится. Ресторанный бизнес первым ощутил удар пандемии. Доставка готовой еды не компенсирует прежних заработков. Одобрение кредита на зарплату заняло один день. Деньги уже на счету."Один из наших ресторанов получил на 6 месяцев для выплаты заработной платы и всех налогов 8 миллионов рублей. Этот расчет произвел сам банк, согласно количеству наших работников и МРОТ", — пояснила совладелица холдинга BB Group Светлана Дробот.С 8 апреля выдавать зарплатные кредиты начинают семь банков, но в будущем этот список может расшириться. Предполагаемый объем поддержки предпринимателей составит около 130 миллиардов рублей и охватит полтора миллиона сотрудников. При этом три четверти гарантийного покрытия возьмет на себя государство через ВЭБ.К этой программе подключается и Промсвязьбанк, заверил руководитель блока среднего и малого бизнеса Константин Басманов."Кредит предоставляется на срок в один год, первые шесть месяцев супсидируются под 0 процентов для заемщика, следующие шесть месяцев ставка становится четыре процента", — разъяснила заместитель президента – председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.Автор инициативы вице-премьер Андрей Белоусов поручил максимально ускорить выдачу таких кредитов.