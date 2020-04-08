Установлено, что в 2014 году, находясь в помещении одной из столичных автомоек, подозреваемый произвел выстрел в направлении сотрудника мойки...

Следствием УВД по СВАО окончено производством уголовное дело в отношении мужчины, причинившего тяжкий вред здоровью человека.Как сообщалось ранее, сотрудники Московского уголовного розыска совместно с сотрудниками ФСБ России задержали 33-летнего мужчину, так называемого «вора в законе», по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Сотрудниками полиции установлено, что в 2014 году, находясь в помещении одной из столичных автомоек на Полярной улице, подозреваемый произвел выстрел в направлении сотрудника мойки, причинив тем самым тяжкий вред здоровью потерпевшего. Согласно заключению эксперта огнестрельное оружие является оружием с самодельно изготовленным нарезным стволом, которое злоумышленник вместе с патронами незаконно хранил при себе.В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение разыскиваемого, который был задержан в Краснодарском крае.По данному факту СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Кроме того, в производстве СЧ СУ УВД по ЮВАО находились уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», в отношении того же лица. Данные уголовные дела соединены в одно производство.В настоящее время уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве