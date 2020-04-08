Согласно исследованию изъятые предметы являются тремя пистолетами, изготовленными самодельным способом, боеприпасами различного калибра, а также частями огнестрельного оружия...

Сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с УФСБ России по г. Москве и МО, а также с коллегами из ОУР УВД по ЗАО задержан подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов на территории Москвы был задержан 30-летний мужчина. В квартире подозреваемого на Рассказовской улице был обнаружен предмет, конструктивно схожий с огнестрельным оружием, а также часть огнестрельного оружия. Также в гаражном боксе, расположенном на Центральной улице, принадлежащем подозреваемому, были обнаружены и изъяты 2 предмета, конструктивно схожих с оружием, патроны различного калибра в количестве 115 штук, а также 6 основных частей огнестрельного оружия.Согласно проведенному исследованию изъятые предметы являются тремя пистолетами, изготовленными самодельным способом путем переделки, боеприпасами различного калибра, а также частями огнестрельного оружия. Установлено, что оружие и боеприпасы пригодны для производства выстрелов.Отделом дознания ОМВД России по району Внуково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27