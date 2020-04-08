В грузинский порт Поти вошли четыре боевых корабля Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2). Они проведут совместные учения с катерами службы береговой охраны Грузии.

В грузинский порт Поти вошли четыре боевых корабля Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2). Они проведут совместные учения с катерами службы береговой охраны Грузии.В порту Поти сейчас канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591), румынский ROS Regina Maria (F 222) и болгарский фрегат BGS Verni (F 42), сообщает "Интерфакс". К учениям также присоединится турецкий корабль TCG Salihreis (F 246).В связи с пандемией коронавируса COVID-19, как заверили в пограничной полиции МВД Грузии, визит в порт кораблей НАТО проходит с выполнением всех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по профилактике распространения эпидемии. Визит проходит без публичных и культурных мероприятий.Легенда учений также предусматривает только маневры кораблей без взаимодействия экипажей. Натовская флотилия покинет грузинские территориальные воды 10 апреля 2020 года.