Член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что водка эффективна в борьбе с коронавирусом COVID-19 только при обработке поверхностей. Инфекцию также может убить 70%-ый раствор этилового ..

Член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что водка эффективна в борьбе с коронавирусом COVID-19 только при обработке поверхностей. Инфекцию также может убить 70%-ый раствор этилового спирта, сообщаетГорелов обратил внимание, что коронавирус не обладает устойчивостью ко всем дезинфицирующим средствам. Поэтому против него можно использовать даже обычную перекись водорода. А с тела COVID-19 можно удалить при помощи обычного мыла. Поэтому врачи напоминают россиянам о важности мытья рук и лица каждый раз при возвращении с улицы.