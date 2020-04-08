Местный житель, обманув приятеля, похитил его денежные средства.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый ввел в заблуждение приятеля, который скрыл факт совершения дорожно-транспортного происшествия с участием своего автомобиля. Обвиняемый сообщил знакомому о якобы имеющейся видеозаписи данного дорожно-транспортного происшествия у третьих лиц и во избежание привлечения к административной ответственности предложил помощь в урегулировании данного вопроса за вознаграждение.Потерпевший, нуждавшийся в деньгах, продал свои телефоны, а вырученные деньги в сумме 10 тысяч рублей передал обвиняемому для решения вопроса о не составлении административного протокола.Злоумышленник, завладев денежными средствами, распорядился ими по собственному усмотрению.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкциями указанной статьи для виновного предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.