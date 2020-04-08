Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что должность главного тренера национальной команды может быть упразднена. В ближайшее время тренерский совет примет окончательное решение по этому вопросу.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что должность главного тренера национальной команды может быть упразднена. В ближайшее время тренерский совет примет окончательное решение по этому вопросу."Пока голоса распределились 50 на 50. Есть мнение, что эта должность и вовсе не нужна. Мы отправили этот вопрос на доработку", – приводит слова Драчева ТАСС.Напомним, что главным тренером сборной России по биатлону является 70-летний Анатолий Хованцев, занимающий эту должность с 8 ноября 2019 года.