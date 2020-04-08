Число умерших от коронавируса во Франции превысило десять тысяч. Об этом рассказал генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

Число умерших от коронавируса во Франции превысило десять тысяч. Об этом рассказал генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.С 1 марта во Франции зарегистрировано 10328 смертей. В их числе 3237 человек, которые умерли в домах престарелых. Остальные скончались в больницах.По словам Саломона, общее число подтвержденных случаев коронавируса выросло за минувшие сутки почти на четыре тысячи. В настоящий момент количество больных составляет 78167.Тридцать тысяч человек находятся в больницах. Из общего числа госпитализированных 7100 пациентов — в реанимации. Возраст 104 заболевших — менее тридцати лет.По словам Жерома Саломона, с начала распространения болезни около девятнадцати тысяч успешно прошли лечение и выписаны из больниц. При этом Франция еще не прошла пик эпидемии, а ситуация продолжает ухудшаться, сообщает ТАСС.