Губернатор Владимир Сипягин утвердил список организаций, которые будут работать в условиях режима всеобщей самоизоляции
Администрация Владимирской области сообщила, что строительство многоквартирных домов в регионе продолжится в штатном режиме с соблюдением мер безопасности.
Губернатор Владимир Сипягин утвердил список организаций, которые будут работать в условиях режима всеобщей самоизоляции:
– организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие аварийно-восстановительные работы, осуществляющие строительство, реконструкцию и капитальный ремонт;
– организации, выполняющие проектные и изыскательские работы, осуществляющие экспертизу проектно-сметной документации дистанционным способом;
– организации, осуществляющие производство строительных материалов;
– организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу строительных материалов;
– организации, осуществляющие строительно-монтажные работы в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
Всего в области сейчас 52 застройщика возводят 113 многоквартирных домов.