Губернатор Владимир Сипягин утвердил список организаций, которые будут работать в условиях режима всеобщей самоизоляции

Администрация Владимирской области сообщила, что строительство многоквартирных домов в регионе продолжится в штатном режиме с соблюдением мер безопасности.Губернатор Владимир Сипягин утвердил список организаций, которые будут работать в условиях режима всеобщей самоизоляции:– организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие аварийно-восстановительные работы, осуществляющие строительство, реконструкцию и капитальный ремонт;– организации, выполняющие проектные и изыскательские работы, осуществляющие экспертизу проектно-сметной документации дистанционным способом;– организации, осуществляющие производство строительных материалов;– организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу строительных материалов;– организации, осуществляющие строительно-монтажные работы в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.Всего в области сейчас 52 застройщика возводят 113 многоквартирных домов.