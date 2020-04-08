08.04.2020

2020-04-08 21:30:10

Во Владимирской области снизят плату за отопление

Из-за теплой зимы тысячам потребителей придут «нулевые» платежки за март.

Перерасчет коснется домов оборудованных общедомовыми счетчиками и оплачивающих услугу равномерно в течение календарного года (по схеме 1/12).

Всего жильцам 542 домов компания вернёт более 87 млн рублей. Корректировка коснулась жителей Гороховца, Гусь-Хрустального, Киржача, Коврова, Мурома, Петушков, Селивановского района, посёлков Садовый и Содышка Суздальского района.

Компания "Владимиртеплогаз" обращает внимание: речь идёт не о «живых» деньгах, а о «нулевых» платёжках и пониженной оплате. Суммы возврата колеблются от 31 тысячи до 23 рублей.

Также в связи с ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса, начисление пени за несвоевременную или неполную оплату квитанций производиться не будет.