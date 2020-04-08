Соответствующее постановление подписал Губернатор Владимир Сипягин

Во Владимирской области с 6 апреля установлен пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал Губернатор Владимир Сипягин, сообщает пресс-служба Белого дома.Введение пожароопасного сезона подразумевает собой запрет на разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. Жителям области нельзя находиться в лесу и заезжать в него, не считая транспорта, обслуживающего линейные сооружения.