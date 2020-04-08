По оценке Всемирной организации здравоохранения, Россия ответила на пандемию коронавируса очень быстро и правильно. В стране все необходимые меры были приняты своевременно. Поэтому нет высокой смертности, которая зафиксирована в других странах. Об этом заявила в эфире 60 минут представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, Россия ответила на пандемию коронавируса очень быстро и правильно. В стране все необходимые меры были приняты своевременно. Поэтому нет высокой смертности, которая зафиксирована в других странах. Об этом заявила в эфире "60 минут" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.Эксперт отметила, что в России с момента первого случая заражения коронавирусом за короткий период было оперативно перепрофилировано большое количество медицинских учреждений и подготовлено достаточно новых больничных коек.Хотя в Москве наблюдается наибольший рост заболевания, но он растянут по времени. И это отличает ситуацию от западных стран.Войнович рассказала, что у ВОЗ есть четыре сценария рекомендаций, каждый из которых имеет свой набор мероприятий. Он позволяет системе здравоохранения растянуть во времени число инфицированных, нуждающихся в стационарной помощи."Мы даем рекомендации, как замедлить прирост случаев заражения", — сказала она.При этом представитель ВОЗ подчеркнула, что у каждой страны имеется свой набор мер борьбы с пандемией, соответствующий ее социально-экономическим, историческим, политическим и культурным особенностям. "ВОЗ может лишь предложить один из сценариев и откликнуться на какой-либо технический запрос", — полагает Войнович.Она убеждена: в этом плане на данный момент организацией сделано все, что возможно.Говоря о том, что пандемия коронавируса – это абсолютно новый опыт, эксперт рассказала: "ВОЗ сейчас собирает сведения о практиках всех стран и анализирует их: насколько быстро и какие меры были приняты, как они влияли на число случаев заражения или смертельные исходы".По словам представителя ВОЗ, лучше всего в мире справляются с COVID-19 Сингапур, Южная Корея, Япония и Китай. Что касается Европы, то если взять Германию, там зафиксировано большое количество случаев заражения, но при этом в стране очень маленькая доля смертности.Кроме того, Вуйнович обратила внимание на то, что не нужно путать два понятия: изоляция и карантин. В России сейчас – изоляция, самоизоляция, удаленность, но это не карантин.Эксперт считает, что еще рано говорить и делать прогнозы по поводу завершения пандемии. Все будет зависеть от принятых мер: "Поговорим, возможно, через две недели".Также сложно сказать, когда появится вакцина от коронавируса. "На данный момент в мире имеется 20 кандидат-вакцин, но все они находятся на разных стадиях исследования. Нужно время, только оно ответит нам на все вопросы", — заключила Мелита Вуйнович и выразила надежду, что вакцина будет разработана максимально быстро.11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. В настоящий момент в разных странах мира инфицирован 1 миллион 378 тысячи человек, выздоровели более 294 тысячи, умерли более 78 тысяч.