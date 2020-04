Нападающий канадского клуба Национальной хоккейной лиги Эдмонтон Ойлерз Колби Кейв введен в медикаментозную кому. Ранее у него было диагностировано внутримозговое кровоизлияние. Об этом сообщила пресс-служба нефтяников.

Нападающий канадского клуба Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейв введен в медикаментозную кому. Ранее у него было диагностировано внутримозговое кровоизлияние. Об этом сообщила пресс-служба "нефтяников".25-летний хоккеист помещен в отделение интенсивной терапии в одной из больниц Торонто. Кровоизлияние в мозг произошло у игрока ночью. О его причинах пока ничего не сообщается.#Oilers & @Condors forward Colby Cave has been placed in a medically-induced coma & admitted to the critical care unit at Sunnybrook Hospital in Toronto after suffering a brain bleed overnight. Please keep Colby & his wife Emily in your thoughts & prayers at this time.— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 7, 2020Кейв выступает за "Ойлерз" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за канадский клуб 11 игр, забросив в них одну шайбу.