Вернувшись из-за границу, он нарушил режим самоизоляции

7 апреля мэр Коврова Юрий Морозов рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе. По его словам, там уже 5 зарегистрированных случаев заражения COVID-19.Один из них – умерший в Ковровской ЦГБ пациент. Трое – контактировавшие с ним пациенты и врач больницы, а вот ещё один случай был выявлен совсем недавно. Речь идёт о местном жителе, вернувшемся из-за границы и нарушившим условия карантина. Почувствовав себя плохо, мужчина не закрылся у себя дома, а продолжил перемещаться по городу и даже доехал до Москвы сдать платный анализ на наличие коронавируса. Тест оказался положительным. По словам Юрия Морозова, за это время, заболевший ковровчанин контактировал с 346 жителями города.Глава Коврова попросил жителей впредь не скрывать свои поездки заграницу, а также сообщать о состоянии здоровья, в обязательном порядке соблюдая режим самоизоляции. Нарушителей будут наказывать.