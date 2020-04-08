При себе нужно иметь несколько документов

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внёс очередные правки в указ №38 от 17 марта, разрешающие жителям 33-го региона во время режима всеобщей самоизоляции проживать на дачах, правда, имея при себе документы на собственность загородного дома или дачного участка, а также паспорт. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.Это означает, что на время введённого режима самоизоляции в хорошую погоду не обязательно находиться дома. Можно отправиться загород, но лишь с ближайшими родственниками, имея при себе все необходимые документы.