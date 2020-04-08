Знаменитый американский музыкант и певец Джон Прайн скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Последние две недели он провел в реанимации, сообщает . Прайн был ..

Знаменитый американский музыкант и певец Джон Прайн скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Последние две недели он провел в реанимации, сообщает .Прайн был госпитализирован в медицинский центр Университета Вандербильта в штате Теннеси. Он получил широкую известность благодаря исполнению кантри и фолк-музыки и дважды становился лауреатом премии "Грэмми". На момент смерти Джону Прайну было 73 года.7 Апр 2020 в 8:06 PDT