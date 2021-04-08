В течение 3 дней московские полицейские проводили оперативно-профилактическое мероприятие "Попрошайка"...

В течение 3 дней московские полицейские проводили оперативно-профилактическое мероприятие "Попрошайка".Сотрудниками полиции проводилось оперативно-профилактическое мероприятие, в рамках которого стражи правопорядка проверили территорию города с целью выявления лиц, занимающихся прошением денег и других материальных ценностей.Полицейские задержали в ходе операции 1074 гражданина, а также 15 несовершеннолетних. Кроме того, установили 6 лиц, находящихся в розыске.К административной ответственности за различные правонарушения привлечено 708 человек.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве