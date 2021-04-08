Она будет действовать с 1 апреля и до конца 2021 года.

Ковровские предприниматели, арендующие торговые площади на Октябрьском рынке, получат скидку от 15 до 20%. Она будет действовать с 1 апреля и до конца 2021 года. Об этом нашим коллегам из «Зебра ТВ» замгубернатора Александр Ремига.По словам госслужащего конфликт разрешён. Вдобавок к скидке, администрация проведёт ремонтные работы в ТЦ.Для ИП, занимающихся продажей продуктов питания, арендный дисконт составит 20%. Для людей, торгующих непродовольственными товарами показатель установлен на уровне 15%.В ходе мониторинга, проведённого администрацией рынка, слова бизнеса о арендной ставке подтвердились.Напомним, что более 120 членов Общественного движения предпринимателей Октябрьского рынка в конце февраля к главе региона Владимиру Сипягину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Позднее конфликт - 19 марта холодильники с продуктами отключили от подачи электроэнергии, а прилавки начали обматывать красно-белой сигнальной лентой. Разрешить спор позволило вмешательство администрации области.