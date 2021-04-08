- Слышь, лох? Дай закурить! – безобидная в общем фраза в темноте почему-то всегда звучит урожающе.
- Нет курить. В рыло могу дать. Хочешь? - поинтересовался прохожий у стрелка. - Ну зачем вот так вот сразу прибегать к насилию? – не понял субьект в темноте. – Неужели вы настолько примитивны, что способны обидеться на элементарное «лох»?
- Нет, конечно. Поясню – вы просите закурить, курение причиняет вред вашему здоровью, стало быть вы жаждете причинить себе вред. Сигарет у меня нет, но как человек чуткий, я не могу оставаться равнодушным к вашим просьбам и предложил вам побои, как равносильную компенсацию вреда, причиняемого вашему здоровью одной сигаретой.
- Филфак?
- Он.
- Год выпуска?
- 89-й.
- Группа?
- 33-я.
- Сеня?
- Федор ты?
- Я. Сколько лет, сколько
еще анекдот!