Федеральные дорожники заверяют, что засыпать Улыбышевские карьеры, на которых купаются люди, никто не будет. Госкомпания Автодор опровергла информацию в некоторых СМИ об уничтожении

Федеральные дорожники заверяют, что засыпать Улыбышевские карьеры, на которых купаются люди, никто не будет. Госкомпания Автодор опровергла информацию в некоторых СМИ об уничтожении Улыбышевских карьеров. Ранее наши коллеги сообщали о засыпке излюбленного места отдыха из-за строительства платной М-12. Мы связались с пресс-службой федеральной компании, которая занимается строительством трассы. Там нам заявили, что сейчас дорожники изучают,