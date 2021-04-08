Местные юристы надули десятки доверчивых граждан.
Отделение Пенсионного фонда во Владимирской области засыпали заявлениями о перерасчёте размера пенсии. Как пояснили в ведомстве, юристы обманывают пожилых граждан обещаниями о возможном увеличении суммы выплат.
По данным ПФР, консультанты расспрашивают клиентов о стаже, текущем размере пенсии, после чего предлагают помочь составить заявление на перерасчёт. Разумеется, услуга платная. В результате все клиенты юристов получают типовой договор, который не содержит конкретных доводов, а лишь ссылки на законы.
В первом квартале 2021 года специалисты ведомства получили несколько десятков таких обращений. Добиться увеличения пенсии заявителям не удалось.
В Пенсионном фонде напоминают, что для расчётов суммы выплат пенсионер может бесплатно обратиться в ПФР.