В Костромской области подведены итоги проекта «Марафон идей», который был инициирован партией «Новые люди».

В Костромской области подведены итоги проекта «Марафон идей», который был инициирован партией «Новые люди».Федеральный проект «Марафон идей», который был инициирован партией «Новые люди» попал точно в цель. Спрос со стороны граждан оказался огромным. «Марафон идей» объединил неравнодушных креативных людей с активной жизненной позицией, которые ставят общественные интересы выше личных и готовы предлагать идеи, которые изменят жизнь к лучшему. Авторы наиболее интересных проектов получили грант на их реализацию.По всей России в «Марафоне идей» приняли больше 15 тысяч человек. Не захотели стоять в стороне и жители Костромской области. На участие в конкурсе было подано 150 заявок, из которых жюри отобрало 10 наиболее интересных и актуальных. Основной критерий — простота реализации и её востребованность у жителей региона.Выбрали из лучшихЖюри, среди судей которого был приглашенный гость — депутат законодательного собрания Калужской области Дмитрий Артамонов, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Дмитрий Федин, депутат костромской областной думы Елена Потешкина и блогер Елизавета Иванова, подвело итоги конкурса 7 апреля. Из десяти заявок было выбрано три. Все они связаны со спортом и активным образом жизни.Так третье место и сертификат на 50 тысяч рублей получил Вячеслав Ситов из Костромы. Он представил проект - открытие велосезона с прокатом по улицам города колонны велосипедистов и праздничным мероприятием в финале. Открытие сезона любители велоспорта празднуют каждый год 1 мая и в этом году, в отличие от 2020, благодаря «Новым людям» фестиваль снова соберет вместе более 2000 спортсменов.«Я счастлив, что смог продвинуть свою идею о велопробеге в Костроме. На грант мы сможем установить сцену, баннеры, организовать праздник, а также купить приз — велосипед, и разыграть его среди участников. Ждем всех любителей велопрогулок в гости», — рассказал Вячеслав Ситов.Второе место и грант в размере 100 тысяч рублей получила Полина Крылова, которая вместе с подругой хочет организовать в Нерехте и Кологриве спортивные площадки. Девушки считают, что реализация их идеи позволит показать жителям этих двух населенных пунктов, что спорт может быть бесплатным и доступным.Победителем «Марафона идей» в Костромской области стала Светлана Кашина, предложившая построить спортивные городки для воспитанников детских садов в Боговарово и Пыщуге. Общественники уже получили от властей материальную помощь для благоустройства территории, а сейчас «Новые люди» помогут закончить этот проект и построить новые детские спорткомплексы. Размер гранта составил 150 тысяч рублей.«Все идеи были очень интересные, мы хотели поощрить каждого финалиста, но, к сожалению, «Марафон идей» был ограничен бюджетом в 300 тысяч рублей на регион. Несмотря на это, каждому участнику финала будет оказана дальнейшая поддержка в реализации их идей. Для каждого проекта уже расписали примерный дальнейший путь. Кому-то помогут наши депутаты, кому-то я. Но забрасывать мы все эти отличные предложениям точно не будем», — поясняет Дмитрий Федин.Идеи не пропадутПроект «Марафон идей» наглядно показал, насколько велик интерес граждан к благоустройству и созданию комфортной среды. Все заявки, которые подали жители Костромской области, были ориентированы на общественные интересы. Например, было предложение реконструировать танцевальную площадку и построить сцену в Буе. Житель района Ребровка предложил привести в порядок заброшенный парк Опалиха, а юный костромич рассказал об идее сбора пластика необычным способом — с помощью контейнеров в виде фигур животных.Были и глобальные проекты, реализация которых потребует серьезных финансовых инвестиций и может занять не один год. Например, один из участников конкурса предложил создать велодорожки по всему городу. Жюри этот проект отклонило, в рамках формата «Марафона идей» реализовать настолько глобальный проект невозможно, но он не будет забыт.«Новые люди» окажут поддержку всем проектам, но на другом уровне — с помощью наших депутатов и медиаресурсов. Например, мы поддержали велопробег, который станет начальной точкой для решения проблемы с велодорожками. Когда велосипедисты объединяются, они обращают на себя внимание. Главное, что положено начало, а уже после депутаты партии помогут решить эту проблему», — отметил Дмитрий Артамонов.Этот «Марафон идей» был первым, но партия уверена, что подобные мероприятия будут проходить и дальше. Те, кто не стал призером конкурса, смогут реализовать свою идею при поддержке «Новых людей». Всем этим займутся местные представители партии, которым уже поручили проработать данные вопросы.