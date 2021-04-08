Вину в совершенном преступлении женщина признала частично.
В суд направлено уголовное дело в отношении экс-директора Собинского психоневрологического интерната. Она обвиняется в присвоении денежных средств в крупном размере.
По данным регионального Следкома, с марта 2017 года по декабрь 2018 года женщина воспользовавшись своим должностным положением, потребовала от подчиненных сотрудников передать ей подотчетные денежные средства, предназначенные на приобретение мягкого инвентаря, в сумме более 1,1, миллиона рублей.
Фактически обвиняемая закупила на одном из оптовых рынков города Москвы имущество на сумму не более 600 тысяч рублей. Оставшиеся денежные средства присвоила.
В целях сокрытия следов преступления женщина закупила пустые бланки платежных документов (товарные чеки, накладные, квитанции к приходному кассовому ордеру), содержащие поддельные печати индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и заставила сотрудников, передавших ей денежные средства, заполнить их.
Преступными действиями экс-директора интернату причинен ущерб на сумму более 560 тысяч рублей.
Вину в совершенном преступлении женщина признала частично.