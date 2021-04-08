Вину в совершенном преступлении женщина признала частично.

В суд направлено уголовное дело в отношении экс-директора Собинского психоневрологического интерната. Она обвиняется в присвоении денежных средств в крупном размере.По данным регионального Следкома, с марта 2017 года по декабрь 2018 года женщина воспользовавшись своим должностным положением, потребовала от подчиненных сотрудников передать ей подотчетные денежные средства, предназначенные на приобретение мягкого инвентаря, в сумме более 1,1, миллиона рублей.Фактически обвиняемая закупила на одном из оптовых рынков города Москвы имущество на сумму не более 600 тысяч рублей. Оставшиеся денежные средства присвоила.В целях сокрытия следов преступления женщина закупила пустые бланки платежных документов (товарные чеки, накладные, квитанции к приходному кассовому ордеру), содержащие поддельные печати индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и заставила сотрудников, передавших ей денежные средства, заполнить их.Преступными действиями экс-директора интернату причинен ущерб на сумму более 560 тысяч рублей.Вину в совершенном преступлении женщина признала частично.