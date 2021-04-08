Бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич предрек крах режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Бывший глава НацбанкаСтанислав Богданкевичпредрек крах режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.По мнению эксперта, в Белоруссии воцарился тоталитарный режим. Богданкевич заявил, что уровень репрессий сегодня зашкаливает, давление на оппозиционное движение перешло уже все мыслимые границы. "Режим не может существовать в нынешнем состоянии длительное время", – сказал он.Экс-глава Нацбанка признался, что возлагает большие надежды на молодежь. Он рассказал, что в силовых структурах встречается много адекватных, культурных молодых людей, которые не согласны с позицией власти. Богданкевич уверен: в нужный час они проявят себя.В комментарии "Белорусскому партизану" эксперт подчеркнул, что руководители силовых структур хоть и держатся за свое "место под солнцем", но не разделяют взгляды президента. Бывший глава Нацбанка пояснил, что они видят ситуацию иначе и понимают, что Лукашенко – это вчерашний день.Богданкевич обратил внимание, что президент часто меняет глав силовых структур. В марте Александр Лукашенко назначил новых руководителей МЧС, Генерального штаба и Следственного комитета. Эксперт уверен: лидер боится, что те решат объединиться и пойти на госпереворот."И я считаю, что он правильно думает", – заключил эксперт.Ранее организация Amnesty International опубликовала . Авторы материала сообщили, что режим Александра Лукашенко подавляет свободу слова и мирные собрания. Также они обвинили силовиков в насилии над мирными протестующими.