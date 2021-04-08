19 сентября 2021 года в России пройдут парламентские выборы. Эксперты оценили шансы представителей политических партий и самовыдвиженцев.

19 сентября 2021 года в России пройдут парламентские выборы. Эксперты оценили шансы представителей политических партий и самовыдвиженцев.Согласно смешанной избирательной системе, 225 мест Государственной Думы избирается по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В последнем случае наблюдается большая борьба – так называемое соревнование личностей.В настоящий момент сложно строить какие-либо прогнозы, однако политические эксперты попытались это сделать, взяв во внимание примеры прошлых лет. Так, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев считает, что "Единая Россия" наберет 190-200 мандатов.Политолог отметил, что единоросы уже начали свою избирательная кампанию, в отличие от других политический партий. Например, скоро "Единая Россия" проведет праймериз, которые также повлияют на результаты сентябрьских выборов. Матвейчев похвалил кандидатов от этой партии, ведь они уже встречаются с людьми и упоминаются в СМИ."От одномандатников, которые плохо себя вели или ничего не делали для своего округа, "Единая Россия" отказалась. Они даже на праймериз не появятся. Остались только те, кто реально работает", – добавил политолог.С прогнозом Олега Матвейчева согласился ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Он также уверен, что "Единая Россия" наберет около 200 мандатов. Говоря о шансах других политических партий, эксперт не сомневаясь заявил, что ЛДПР и КПРФ наберут в среднем по шесть-восемь мандатов.По мнению Карягина, ни один из самовыдвиженцев не сможет одержать победу, даже если такие кандидаты проведут яркую предвыборную кампанию. "В целом кадровое обновление потенциально возможно, но пока маловероятно", – считает эксперт.В этом году политическое объединение "Справедливая Россия – патриоты – За Правду" делает ставку на "громкие" фамилии. Руководитель Центрального Аппарата партии Дмитрий Гусев анонсировал участие в выборах по Москве публициста Анатолия Вассермана, юриста Екатерины Гордон и журналиста Глеба Пьяных."Это только часть кандидатов с такой известностью, которые добились успеха и без должности депутата. Они придерживаются наших целей и будут избираться по одномандатному округу", – сказал Гусев.Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский напомнил, что на выборах в Государственную Думу люди в первую очередь голосуют за людей. Избиратели смотрят на реальные дела и проблемы, которые решили кандидаты.При этом, по словам эксперта, люди зачастую обращают внимание на медийного, известного человека, отличающегося высокой результативностью. "Запрос на обновление – еще одно измерение. Как сделать, чтобы человек был и медийный, и новый, и мог показать высокую результативность? Это безусловный вызов для всех кандидатов в этом сезоне".