По итогам первого квартала в отношении 100 организаций были введены ограничительные меры.

В первом квартале 2021 года «Энергосбыт Волга» направил более 400 исков в отношении предприятий и организаций Владимирской области, нарушивших сроки оплаты счетов за потреблённую электроэнергию. Сумма требований по данным делам составила 324 млн рублей.В отношении злостных должников помимо направления исков в суд «Энергосбыт Волга» вынужден вводить ограничительные меры, предусмотренные законодательством. До отключения электроэнергии организациям региона направляются уведомления о сроках введения ограничения электроснабжения. Необходимо отметить, что большинство предприятий стараются урегулировать вопрос с задолженностью, не доводя до фактического отключения. Однако по итогам первого квартала в отношении 100 организаций были введены ограничительные меры.Активная работа в отношении должников ведётся совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области. В первом квартале 2021 года были осуществлены выезды по местонахождению имущества должников с целью наложения ареста. Так приставами было арестовано два здания, принадлежащих МУП «СКС» (Собинский район) на общую сумму 2,2 млн рублей, а также грузовой автомобиль «Камаз», принадлежащий МУМП ЖКХ п. Ставрово, который был оценен в 1,1 млн рублей. В общей сложности за 3 месяца Управлением Федеральной службы судебных приставов по исполнительным документам в отношении юридических лиц было взыскано 40,2 млн рублей.Помимо судебных издержек, которые ложатся на предприятие-должника, нарушение сроков оплаты счетов за потреблённую электроэнергию ведет к начислению пени. Для юридических лиц размер пени составляет 1/130 ставки рефинансирования (около 20% годовых) ЦБ РФ за каждый день просрочки. Таким образом, несвоевременная оплата становится дополнительной финансовой нагрузкой для любого предприятия, поэтому «Энергосбыт Волга» призывает клиентов соблюдать платёжную дисциплину.«Энергосбыт Волга» напоминает, для своевременной оплаты счетов за электроэнергию предприятия Владимирской области могут воспользоваться либо установить мобильное приложение «Личный кабинет юридических лиц». Также для оперативного и дистанционного взаимодействия с компанией реализована возможность подключения .