Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что война в Донбассе выгодна президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что война в Донбассе выгодна президенту Украины Владимиру Зеленскому.По мнению политика, лидер Украины и его окружение идут на обострение конфликта в Донбассе, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем. Глава ДНР отметил, что Владимир Зеленский совершил ряд серьезных ошибок, среди которых – провальная кампания по вакцинации граждан от коронавируса, увеличение числа больных COVID-19 и беспрецедентный рост государственного долга.Пушилин рассказал, что власти Украины пытаются всеми возможными способами убедить Соединенные Штаты и Европейский союз в том, что вина за эскалацию в Донбассе полностью лежит на России. Политик добавил, что Зеленский делает все, чтобы боевые действия на юго-востоке возобновились. Но вместе с этим президент понимает, что может лишиться поста в случае проигрыша в войне."Владимир Зеленский сам себя загнал в угол, и пространства для маневра у него уже почти нет", – подчеркнул Пушилин.Глава республики также сообщил, что минские договоренности . Количество обстрелов со стороны Украины выросло почти вдвое по сравнению с последним кварталом прошлого года. Пушилин обвинил Киев в стягивании военных и техники к линии соприкосновения и заверил, что ДНР даст достойный отпор обидчикам.