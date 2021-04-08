Главный санитарный врач России Анна Попова отреагировала на вакцинацию президента Владимира Путина от коронавирусной инфекции. Она рада, что глава государства выбрал именно отечественный ..

Главный санитарный врач России Анна Попова отреагировала на вакцинацию президента Владимира Путина от коронавирусной инфекции. Она рада, что глава государства выбрал именно отечественный препарат.Попова также отметила, что в стране существует система, которая защищает здоровье президента. "Это очень важно, что она срабатывает", – подчеркнула руководитель Роспотребнадзора в эфире радио "Комсомольская правда".Напомним, президент привился вечером 23 марта. Процедура прошла без камер. Путин позднее объяснил журналистам, что не хотел "обезьянничать". Также он отказался раскрыть, какой препарат ему вколол медик.