Девочка попыталась убежать, но грабитель ее догнал и нанес несколько ударов ногой.

Во Владимирской области вынесли приговор 47-летнему уроженцу Гороховецкого района. Он признан судом виновным в грабеже.Установлено, что около 21 часа 27 декабря 2020 года обвиняемый увидел одиноко идущую девочку с сумкой в руках. Убедившись, что по близости никого нет, мужчина подошел к ребенку и ударил кулаком в лицо.Девочка попыталась убежать, но грабитель ее догнал и нанес несколько ударов ногой, выхватил из рук сумку, в которой находились коньки и иное имущество. Причиненный материальный ущерб оценивается на сумму более 3 тысяч рублей.После совершения преступления обвиняемый скрылся и был задержан на территории Московской области.Суд назначил мужчине наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото