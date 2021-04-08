Минэкономразвития и Корпорация МСП подвели итоги всероссийского online-опроса предпринимателей, который показал наиболее востребованные цифровые услуги и сервисы для бизнеса. В исследовании приняли участие 13,5 тысяч респондентов со всех регионов России. Почти треть участников исследования занята в сфере торговли, 8% занимаются строительным бизнесом, далее следуют представители логистической отрасли и IT-индустрии: 6% и 5% соответственно.

Минэкономразвития и Корпорация МСП подвели итоги всероссийского online-опроса предпринимателей, который показал наиболее востребованные цифровые услуги и сервисы для бизнеса. В исследовании приняли участие 13,5 тысяч респондентов со всех регионов России. Почти треть участников исследования занята в сфере торговли, 8% занимаются строительным бизнесом, далее следуют представители логистической отрасли и IT-индустрии: 6% и 5% соответственно.Новичкам в бизнесе наиболее актуальными показались такие сервисы, как автоматическое уведомление госорганов о начале деятельности (8,71 балла), онлайн-регистрация компании (8,33 балла), дистанционное открытие счетов (8,32 балла). Также оказались востребованными информирование по изменениям законодательства (8,66 балла), электронный документооборот (8,45 балла), формирование онлайн-отчетности (8,44 балла).Замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова отметила, что цифровая экосистема МСП интегрирует возможности всех ведомств и институтов развития для поддержки предпринимателей и создает равные возможности для ведения бизнеса. Государство должно помещаться у предпринимателя на ладони и стать доступным в одно касание, - подчеркнула Илюшникова.Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич также отмечает, что в основе работы платформы лежит прямой диалог с бизнесом. Все предложения, прежде чем стать решениями, должны обсуждаться с предпринимателями. И опрос – это только одна из форм коммуникации. Мы общаемся с предпринимателями на ежедневной основе. Этот подход я считаю самым эффективным и благодаря нему в цифровую экосистему будут включены только востребованные бизнесом сервисы. Для удобства и экономии времени предпринимателей сервисы будут проактивно подбираться системой в зависимости от этапа жизненного цикла компании. Мы стремимся к тому, чтобы предприниматели видели не государство, а инструменты поддержки.Опрос проводился в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в онлайн-формате с 11 февраля до 12 марта.