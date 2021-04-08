Один из анонимных телеграм-каналов назвал имя нового директора департамента здравоохранения. Якобы им станет бывший руководитель минздрава Калужской области Константин Баранов. Как

Один из анонимных телеграм-каналов назвал имя нового директора департамента здравоохранения. Якобы им станет бывший руководитель минздрава Калужской области Константин Баранов. Как сообщают калужские СМИ, Константин Баранов в марте прошлого года попал в аварию. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Примечательно, что после этого происшествия чиновник попросту выпал из информационной повестки Калуги. И