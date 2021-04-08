Житель дома на улице Крупской оказался запертым в собственном подъезде. 4 года назад из-за сахарного диабета Владимир Гусев потерял ногу. С тех пор 79-летний мужчина вынужден передвигаться на

Житель дома на улице Крупской оказался запертым в собственном подъезде. 4 года назад из-за сахарного диабета Владимир Гусев потерял ногу. С тех пор 79-летний мужчина вынужден передвигаться на коляске. Но подъезд в его доме не оборудован должным образом. Ступеньки и поребрики не дают выехать на улицу. А Управляющая компания будто не замечает возникших проблем, –